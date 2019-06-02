Отец футболиста Неймара назвал обвинения в изнасиловании вымогательством

Он заявляет, что преступления не было и у них с сыном есть бумаги, подтверждающие его слова.

Обвинения в изнасиловании в адрес нападающего французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Неймара от гражданки Бразилии являются вымогательством. Об этом в интервью телеканалу "Бандейрантис" рассказал отец 27-летнего футболиста.

— Эти люди пытались вымогать у него деньги, но мы готовы к такой ситуации, хотя и не ожидали этого. Это (обвинение в изнасиловании. — Прим. Лайфа) неправда, никакого преступления не было, Неймара шантажируют, у нас есть [подтверждающие] бумаги, — заявил отец футбольной звезды.

Как ранее писал Лайф, гражданка Бразилии обратилась в полицию с обвинением в изнасиловании её Неймаром, с которым она познакомилась в "Инстаграме", после чего они встретились 15 мая в Париже, где якобы и произошло преступление.