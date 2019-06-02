Климкин: Украина обратилась к партнёрам с призывом оказывать давление на РФ

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что 1 июня Незалежная обратилась ко всем главам внешнеполитических ведомств с просьбой "оказывать давление" на Россию.
— Сегодня отправили обращения всем министрам иностранных дел из стран наших друзей и партнёров с просьбой и требованием давить на Россию для исполнения решения Международного трибунала в Гамбурге, — написал он в "Твиттере".
При этом он добавил, что Киев должен "сделать всё возможное политически и через национальные морские администрации".
Ранее глава МИД Украины назвал решение Международного трибунала ООН по инциденту в Керченском проливе победой Киева.
Напомним, Международный трибунал ООН по морскому праву постановил, что Россия должна освободить украинских моряков, задержанных в районе Керченского пролива после провокации со стороны Киева с незаконным пересечением границы РФ.
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