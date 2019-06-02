Под Хабаровском бабушка и три внука погибли при пожаре в дачном доме

В районе села Смирновка Хабаровского края бабушка и три её внука семи, трёх и почти двух лет погибли в результате пожара в деревянном дачном доме. Об этом сообщает краевое ГУ МЧС.

Трагедия произошла в ночь с 1 на 2 июня. В доме также находились ещё три человека, которые смогли спастись.

Ближайшая от места ЧП пожарная часть располагается более чем в 20 км. Когда спасатели прибыли на место происшествия, дом уже горел, а для локализации огня им потребовалось 40 минут.

На месте работают следователи. Причины трагедии устанавливаются.