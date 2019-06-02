Житель Камчатки погиб при нападении хищника

По предварительной версии, причиной смерти мужчины стала встреча с медведем недалеко от горно-металлургического комбината.

Следователи проводят проверку после гибели жителя Камчатки из-за нападения хищника. Об этом ТАСС сообщил источник в региональном СУ СК.

— Следователи выехали на место, проводят проверку сообщения об обнаружении тела мужчины с повреждениями, характерными для нападения хищника. Предположительно, это был медведь, — рассказал представитель следствия.

Как уточняется, нападение произошло 1 июня. Тело мужчины обнаружили в километре от горно-металлургического комбината "Озерновский".

По предварительным данным, он был работником предприятия.