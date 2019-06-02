Савченко: Украина снова "проиграла бой" за Донбасс

Депутат Верховной рады Надежда Савченко отреагировала на решение Москвы выдавать российские паспорта жителям ЛНР и ДНР, заявив, что Незалежная "снова проиграла бой" за Донбасс.

Вместе с тем она упрекнула власти Киева в бездействии, назвав ещё одним поражением отказ ДНР и ЛНР от гривны в пользу рубля.

— Если бы Украина сделала всё возможное, чтобы люди, которым исполнилось шестнадцать в Донецкой и Луганской областях, могли легко и просто получить украинские паспорта, для того, чтобы туда было можно завезти украинскую гривну, именно валютой заполнить терминалы, банки, а не закрывать банки, для того, чтобы можно было ввезти паспорта, — над этим надо было действительно работать в минском формате, — заявила она в эфире телеканала NewsOne.

Напомним, 24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощении процедуры предоставления гражданства РФ жителям ДНР и ЛНР. Причиной такого решения российский лидер назвал проблемную ситуацию с гражданскими правами на востоке Украины.

Позднее глава МИД Украины Павел Климкин пригрозил, что Киев откажется от минских соглашений, если ЕС ослабит санкционное давление на Россию и "пойдёт ей навстречу" после того, как она начала "выдавать паспорта жителям ДНР и ЛНР".