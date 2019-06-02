В Ливии при взрыве двух автомобилей пострадало 18 человек

В Ливии как минимум 18 человек получили ранения различной степени тяжести в результате взрыва двух начинённых взрывчаткой автомобилей. Об этом сообщает телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на врачей.

— По меньшей мере 18 человек получили ранения при взрыве двух начинённых взрывчаткой автомобилей у штаба Ливийской национальной армии в городе Дерна на востоке Ливии, — отмечается в сообщении.

Ранее Лайф писал, что армия Халифа Хафтара продвигается к ливийской столице.