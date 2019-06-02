СМИ: Глава минобороны Японии может впервые за 10 лет посетить Китай

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СМИ: Глава минобороны Японии может впервые за 10 лет посетить Китай

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Фото © Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС / Вадим Савицкий

Министр обороны Японии Такэси Ивая намерен до конца 2019 года посетить Китай в рамках реализации договорённости об укреплении связей между государствами, пишет газета Yomiuri Shimbun.

По предварительным данным, последний раз глава оборонного ведомства Японии посещал Китай в 2009 году. Представителям стран предстоит согласовать сроки планируемого визита.

По данным издания, 1 июня Ивая встретился со своим зарубежным коллегой Вэй Фэнхэ на полях международной конференции по вопросам безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

В ходе встречи министры обсудили ситуацию в Южно-Китайском море и договорились согласовать визит японской делегации Сил самообороны в Китай.

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