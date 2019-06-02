Немцам могут безнаказанно разрешить брать еду с помоек

Немцам могут разрешить брать еду из мусорных контейнеров. Об этом сообщает Die Neue Osnabrücker Zeitun. Информация также подтверждена земельным Министерством юстиции.
С подобной инициативой выступил депутат городского парламента Тим Штеффен, который отмечает, что в Германии ежегодно выбрасывается около 11 млн тонн пригодной к употреблению пищи с истекшим сроком годности.
— Пришло время наладить обращение с едой! Не должно быть такого, когда миллионы тонн выбрасываются просто так, а [взявших еду] людей отдают под суд. Необходима декриминализация! — заключил Штеффен в своём твиттере.
Депутат также предложил супермаркетам отдавать невостребованные продукты в гуманитарные и благотворительные организации.
Политик в ближайшее время собирается внести законопроект на рассмотрение властей Гамбурга.
Напомним, что взятие еды с помойки приравнивается в Германии к воровству.
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