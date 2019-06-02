Немцам могут безнаказанно разрешить брать еду с помоек

В Германии взятие выброшенных продуктов из мусорного бака приравнивается к воровству.

Немцам могут разрешить брать еду из мусорных контейнеров. Об этом сообщает Die Neue Osnabrücker Zeitun g . Информация также подтверждена земельным Министерством юстиции.

С подобной инициативой выступил депутат городского парламента Тим Штеффен, который отмечает, что в Германии ежегодно выбрасывается около 11 млн тонн пригодной к употреблению пищи с истекшим сроком годности.

— Пришло время наладить обращение с едой! Не должно быть такого, когда миллионы тонн выбрасываются просто так, а [взявших еду] людей отдают под суд. Необходима декриминализация! — заключил Штеффен в своём твиттере.

Депутат также предложил супермаркетам отдавать невостребованные продукты в гуманитарные и благотворительные организации.

Политик в ближайшее время собирается внести законопроект на рассмотрение властей Гамбурга.

Напомним, что взятие еды с помойки приравнивается в Германии к воровству.