В США аллигатор ворвался в дом и "выпил" вино из погреба

Разбушевавшегося зубастого преступника поймали с поличным при "взломе с проникновением".

We know you've been chomping at the bit for more visuals from today's alligator trespassing in Clearwater🐊 The male alligator was 10 to 11 feet in length. During the apprehension, the alligator knocked over several bottles of wine. The red liquid in the video is wine, not blood. pic.twitter.com/x6ktib6ajl — Clearwater Police Department (@myclearwaterPD) May 31, 2019

Трёхметровый аллигатор ворвался в дом к жительнице США, разбив низко расположенные окна, и уничтожил её винный погреб. Об этом сообщает полицейский департамент города Клируотер в "Твиттере".

Хищник разбудил хозяйку дома около трёх часов ночи, вынудив её спуститься и посмотреть, что происходит. Телеканалу Fox13 она рассказала, как едва не столкнулась с аллигатором лицом к зубастой пасти. Сама женщина не пострадала, однако хищник уничтожил её винный погреб, мебель и повредил стены.

Хозяйка дома сразу же вызвала службу спасения, которая обезвредила аллигатора.

— Самец аллигатора в длину от 10 до 11 футов (более трёх метров. — Прим. Лайфа). Во время "задержания" аллигатор опрокинул несколько бутылок вина. Красная жидкость на видео — вино, а не кровь, — пишет в соцсети Департамент полиции.