В США аллигатор ворвался в дом и "выпил" вино из погреба

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В США аллигатор ворвался в дом и "выпил" вино из погреба

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Разбушевавшегося зубастого преступника поймали с поличным при "взломе с проникновением".

Трёхметровый аллигатор ворвался в дом к жительнице США, разбив низко расположенные окна, и уничтожил её винный погреб. Об этом сообщает полицейский департамент города Клируотер в "Твиттере".

Хищник разбудил хозяйку дома около трёх часов ночи, вынудив её спуститься и посмотреть, что происходит. Телеканалу Fox13 она рассказала, как едва не столкнулась с аллигатором лицом к зубастой пасти. Сама женщина не пострадала, однако хищник уничтожил её винный погреб, мебель и повредил стены.

Хозяйка дома сразу же вызвала службу спасения, которая обезвредила аллигатора.

Самец аллигатора в длину от 10 до 11 футов (более трёх метров. — Прим. Лайфа). Во время "задержания" аллигатор опрокинул несколько бутылок вина. Красная жидкость на видео — вино, а не кровь, — пишет в соцсети Департамент полиции.

<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/myclearwaterPD" target="_blank">Clearwater Police Department‏</a></p>

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