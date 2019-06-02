СМИ: F-35 один из наихудших образцов вооружения США

Помимо истребителя в рейтинг худших разработок вошли: эсминец Zumwalt, корабли Littoral Combat Ship, авианосцы класса Ford и электромагнитный рельсотрон.

Американский портал Business Insider включил стелс-истребитель F-35 в список самых худших разработок в виду его цены и проблемы с надёжностью.

Издание отмечает, что по ходу реализации у истребителя обнаружили многочисленные технические и производственные проблемы. В результате последних испытаний Пентагона выявлены сохраняющиеся осложнения по части боеготовности и надёжности судна. При этом стоимость его использования выросла до $1,2 трлн.

Кроме истребителя портал также включил эсминцы класса Zumwalt, испытывающие проблемы с бортовой электроникой, вооружением, силовыми установками и, вероятно, с незаметностью; корабли Littoral Combat Ship, также имеющие ряд технических недостатков; авианосцы класса Ford, показавшие плохую надёжность; электромагнитный рельсотрон, обладающий ограниченной скорострельностью и высокой энергозатратностью.

Как ранее писал Лайф, стелс-истребитель пятого поколения F-35 Lightning II называли лучшим оружием НАТО для "войны с Россией".