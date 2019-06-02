Китай не собирается уступать в торговой войне с США

При этом в Пекине продолжают говорить о готовности к переговорам с Вашингтоном.

Китай "не прогнётся" в торговой войне с США и не будет уступать в принципиальных вопросах. Об этом говорится в Белой книге, освещающей позицию Пекина по этому вопросу.

— Китай, несмотря ни на что, не прогнётся под давлением и выстоит перед любыми вызовами, которые появятся на его пути. Китай остаётся открытым к переговорам, но будет бороться до конца, если в этом будет необходимость, — говорится в документе.

В Пекине также призвали Вашингтон уважать пути развития и выбранные курсы сторон, а также подчеркнули необходимость принятия такого документа, который бы удовлетворял потребности двух стран.

Торговый вопрос между США и Китаем обострился в начале мая, когда Вашингтон в одностороннем порядке решил поднять пошлины на китайские товары до 25%. Некоторое время спустя президент США Дональд Трамп заявил, что это решение может быть отменено. В свою очередь Пекин заявил о введении пошлин на американские товары с 1 июня.

Ранее министр обороны Китая Вэй Фэнхэ заявил о готовности Пекина к переговорам с Вашингтоном по торговым вопросам.