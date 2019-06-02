Трамп призвал Лондон не платить Брюсселю отступные за Brexit

Глава государства признался, что не стал бы платить такую "огромную сумму", и посоветовал Великобритании следовать путём выхода из ЕС без соглашения.

Президент США Дональд Трамп призвал власти Великобритании не платить Брюсселю отступные в размере порядка $50 млрд в виду неисполнения Лондоном обязательств перед ЕС вследствие выхода из сообщества. Об этом американский лидер сообщил в интервью газете The Sunday Times.

— Если бы я был ими (британскими властями. — Прим. Лайфа), то я бы не выплачивал $50 миллиардов. Так поступил бы я. Я не заплатил бы, это огромная сумма, — заявил Трамп.

Президент США добавил, что предлагал Терезе Мэй подать на ЕС в суд, в результате чего Великобритания приобрела бы больше рычагов давления на Брюссель.

— В ответ на те ошибки, которые совершил ЕС и которые стоили Соединённому Королевству больших денег и нанесли ему большой ущерб, я бы вынес этот вопрос на рассмотрение, будь то в виде судебного спора или ходатайства. Но они решили этого не делать, — отметил глава государства.

Он заключил, что Великобритании будет довольно сложно провести хорошую сделку с подобным отношением к переговорам, предложив в данном случае следовать путём выхода из ЕС без соглашения. Если же Брюссель откажется предоставить стране свободу действий, то президент США пообещал послать для переговоров с властями сообщества "толкового человека", лидера партии Brexit Найджела Фаража.

Трамп также обязался приложить все усилия, чтобы заключить с Великобританией сделку о свободной торговле после Брексита с целью помочь стране компенсировать экономические потери от изменения отношений с ЕС.

Ранее Трамп обещал, что после Брексита США станут "великим торговым партнёром" Британии.

Напомним, ранее партия Brexit победила на европарламентских выборах в Великобритании.