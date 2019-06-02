Умер бывший генеральный прокурор России Алексей Казанник

На 78-м году жизни скончался бывший генеральный прокурор России, советник юстиции первого класса Алексей Казанник. Об этом сообщает портал "ВОмске" со ссылкой на его ученика Александра Костюкова.

Отмечается, что в последнее время Алексей Казанник тяжело болел.

Должность генпрокурора России Казанник занимал в 1993–1994 годах. Более восьми лет являлся заместителем губернатора Омской области, являлся заслуженным профессором Омского государственного университета имени Достоевского.