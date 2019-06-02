Саакашвили — о состоянии Украины: Даже не аграрный придаток

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили оценил состояние Незалежной, заявив, что сейчас её нельзя назвать даже "аграрным придатком" Европы.

— Говорят, Украина превратилась в аграрный придаток. Это правда, на Украине технологические циклы везде остановились, — цитирует политика телеканал NewsOne.

При этом он добавил, что в стране есть 130 военных заводов, которые не производят никаких новых технологий, а значит, и аграрным придатком страна станет "ещё не очень скоро".

— Мы отстаём от технологического промышленного цикла и отстанем от аграрного цикла, — добавил он.

В этом отношении он вспомнил прогнозы Всемирного банка, согласно которым страна догонит Польшу через 50 лет при условии, что та будет стоять на месте.

Ранее экс-глава военного ведомства и бывший министр Юрий Ехануров признался, что и состояние оборонной промышленности Незалежной оставляет желать лучшего.