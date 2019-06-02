СК завёл дело после пожара под Хабаровском, где погибли бабушка и три внука

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СК завёл дело после пожара под Хабаровском, где погибли бабушка и три внука

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Фото © СУ СКР по Хабаровскому краю

Следователи возбудили уголовное дело после пожара в дачном домике недалеко от села Смирновка Хабаровского края, в котором погибли бабушка и три её внука. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

Отмечается, что дело возбуждено по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам". В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства случившегося.

Ранее Лайф рассказывал о пожаре в дачном домике под Хабаровском, где погибли бабушка и трое детей.

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