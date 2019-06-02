Филиппины продолжат сотрудничество с Россией, несмотря на возможные санкции США

Филиппины не будут прекращать военно-техническое сотрудничество с Россией, несмотря на возможные санкции со стороны США. Об этом ТАСС сообщил министр национальной обороны страны Дельфин Лорензана.

— Наше сотрудничество с РФ остаётся неизменным. Мы не опасаемся американских санкций из-за взаимодействия с Москвой, — заявил Лорензана.

Он также отметил, что на Филиппинах знают о санкционном режиме между РФ и США, однако там уверены, что это дела двух стран, которые никак не касаются азиатского государства.