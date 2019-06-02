Филиппины продолжат сотрудничество с Россией, несмотря на возможные санкции США

Читайте также

Филиппины продолжат сотрудничество с Россией, несмотря на возможные санкции США

1

Фото © Flickr/3dom

Филиппины не будут прекращать военно-техническое сотрудничество с Россией, несмотря на возможные санкции со стороны США. Об этом ТАСС сообщил министр национальной обороны страны Дельфин Лорензана.

Наше сотрудничество с РФ остаётся неизменным. Мы не опасаемся американских санкций из-за взаимодействия с Москвой, — заявил Лорензана.

Он также отметил, что на Филиппинах знают о санкционном режиме между РФ и США, однако там уверены, что это дела двух стран, которые никак не касаются азиатского государства.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×