Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышке лихорадки денге в Таиланде

В ведомстве подчеркнули, что распространение болезни связано с сезонными процессами — жарой и муссонами.

Роспотребнадзор предупредил о вспышке лихорадки денге в Таиланде, из-за которой с начала года умерло 90 человек. Об этом сообщается на сайте ведомства.

— В настоящее время регистрируется эпидемиологическое неблагополучие по лихорадке денге в Таиланде. С начала 2019 года в центральных и южных районах Таиланда зарегистрировано более 30 тысяч случаев заболевания среди людей, в том числе за последние две недели — 21 тысяча, из них 90 случаев закончились летальным исходом, — сообщили в ведомстве.

Официальные власти принимают меры по предотвращению распространения лихорадки основными переносчиками болезни — комарами — с помощью антимоскитной обработки.

Ведомство призывает граждан России, отправляющихся за границу, соблюдать меры предосторожности, в частности, носить одежду, закрывающую части тела, и применять средства, отпугивающие насекомых.