Миссия ООН осудила полицию Косова за чрезмерное применение силы

Также дипломаты обвиняют правоохранителей в незаконном задержании двух сотрудников МООНК.

Специальное подразделение полиции непризнанного Косова применило "чрезмерную" силу во время вторжения на сербскую территорию 28 мая. Об этом сообщила Миссия ООН в Косове (МООНК).

— Доказательства полностью указывают на чрезмерное и неоправданное применение силы спецназом, который производил задержания, — заявляют члены миссии, отмечая, что полиция Косова не предоставила никаких аргументов в пользу своей позиции.

Представители ООН также подчеркнули, что задержание и содержание под стражей сотрудников МООНК лишило их права на дипломатическую неприкосновенность.

ООН уже ведёт расследование произошедшего инцидента, которое позволит пролить свет на обстоятельства задержания сотрудников миссии и получения ими травм.