Медведев: Cоглашение о возведении АЭС в Узбекистане подготовят до конца года

Премьер-министр отметил, что только после этого стоит подсчитывать экономические параметры данного проекта.

Генеральное соглашение о строительстве АЭС в Узбекистане должно быть подготовлено до 2020 года, после чего следует подсчитать экономические параметры проекта. Об этом Дмитрий Медведев сообщил в интервью Сергею Брилёву в программе "Вести в субботу".

— Нам нужно до конца этого года подготовить так называемое генеральное соглашение о строительстве атомной станции определённого дизайна, — произнёс премьер-министр в эфире передачи.

Кроме того, в ответ на вопрос о сроках сдачи проекта Медведев заметил, что следует просчитать все экономические параметры на столь "дорогостоящую историю", в результате чего появятся "временные параметры строительства".

Премьер-министр подчеркнул, что страны уже согласовали некоторые параметры будущей АЭС, в частности, место строительства.

Напомним, что Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев запустили в конце 2018 года проект по строительству АЭС, находясь в Ташкенте на российско-узбекистанском форуме межрегионального сотрудничества.