Выбежавшая в финале ЛЧ на поле полуголая модель объяснила свой поступок

Американская модель Кинси Волански написала на своей странице в Instagram, что побудило её выбежать на футбольное поле прямо во время финального матча Лиги чемпионов между "Ливерпулем" и "Тоттенхэмом". Как считает девушка, именно подобные поступки и помогают человеку почувствовать, что он по-настоящему живет.
— Делайте сумасшедшие вещи, которые запомните навсегда, — написала Волански.
Как ранее писал Лайф, Кинси Волански выбежала на 17-й минуте финального матча Лиги чемпионов в купальнике, чем привлекла внимание миллионной аудитории, наблюдавшей за спортивным поединком. Практически сразу после произошедшего Волански получила предложение руки и сердца от своего российского бойфренда Виталия Здоровецкого.
Напомним, финал Лиги чемпионов закончился победой "Ливерпуля" над "Тоттенхэмом" со счётом 2:0.
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