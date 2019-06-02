Медведев заявил о "набившей оскомину риторике" Киева вокруг минских соглашений

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назвал противоречивыми заявления Украины относительно минских соглашений. По его мнению, Киев говорит о стремлении их возобновить, но никакими действиями свои слова не подтверждает.
— Вроде как они хотели бы возобновить определённые процессы на базе минских соглашений. В то же время это сопровождается весьма устаревшей и, скажем прямо, набившей оскомину риторикой, — сказал глава российского кабмина в интервью ВГТРК.
Медведев напомнил, что между Россией и Украиной сохраняются дипломатические отношения "и министры периодически встречаются в тех или иных форматах". Он также выразил уверенность, что у Киева есть возможность восстановить нормальный диалог с Москвой.
Ранее в Администрации Президента Украины заявили, что лидер партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук не может представлять Украину на переговорах с Россией. В Кремле выразили сожаление в связи с данным решением.
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