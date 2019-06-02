Власти Израиля объяснили нанесение ракетного удара по Сирии

По данным сирийской стороны, в результате обстрела их территорий погибли трое военнослужащих, семеро получили ранения.

Армия обороны Израиля подтвердила свою причастность к ракетному обстрелу сирийской территории в ночь на 2 июня. Как уточнили представители израильской стороны, данные действия стали ответом на атаку со стороны Сирии.

— В субботу вечером две ракеты были выпущены из Сирии в сторону горы Хермон на Голанских высотах. Одна из ракет разорвалась на израильской территории. В ответ израильские истребители и боевые вертолёты поразили несколько военных целей, принадлежащих сирийской армии. Среди них были две артиллерийские батареи, несколько наблюдательных постов на Голанских высотах и батарея ПВО SA-2, — говорится в сообщении пресс-службы израильской армии.

Также военные уточнили, что из-за работы сирийских ПВО по израильским самолётам во время ракетного удара были задействованы и израильские системы противовоздушной обороны. Однако ни одна из сирийских ракет не упала на израильскую территорию.

— Армия обороны Израиля возлагает на сирийский режим ответственность за все действия, осуществлённые против Израиля, и будет действовать жёстко против любой деятельности внутри Сирии против Израиля. Армия продолжит действовать против любых попыток нанести ущерб израильским гражданам и территории и готова защищать своих граждан, — добавили представители Армии обороны Израиля.

Как сообщал Лайф, минувшей ночью сирийские средства ПВО отразили ракетную атаку к югу от своей столицы — Дамаска. По предварительным данным, в результате обстрела погибли трое военнослужащих, семеро получили ранения.