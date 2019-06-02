Савченко: Порошенко и его окружение наработали на трибунал

Нардеп подчеркнула, что экс-президенту нельзя позволить убежать и отделаться заочным приговором.

Депутат Верховной рады Надежда Савченко заявила, что экс-президент Украины Пётр Порошенко должен понести реальную ответственность за свои злодеяния, поскольку его "преступления очень реальные и очень кровавые". По её мнению, политик и его соратники "наработали на трибунал".

— На Порошенко, действительно, за его преступления подобрано очень много доказательств, материалов, которые этому свидетельствуют. Нельзя спрятать всё. Деньги всегда оставляют след. И он, и его окружение, в принципе, наработали уже на трибунал, действительно, на трибунал, потому что время было военное, — подчеркнула нардеп в эфире канала NewsOne.

По мнению Савченко, сейчас ситуация двоякая: реализация правосудия в отношении Порошенко и его соратников до выборов может быть расценена как политическое преследование, а бездействие позволит им снова "купить, нарушить любой закон, сфальсифицировать, но влезть в политику для того, чтобы защититься неприкосновенностью".

Депутат подчеркнула, что Порошенко нельзя позволить убежать и отделаться заочным приговором. По её убеждению, экс-президент "должен отвечать реально, потому что преступления очень реальные и очень кровавые".

Ранее Савченко обвинила Порошенко в подрыве армейских складов под Харьковом.