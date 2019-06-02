В Нижнем Тагиле пятилетний мальчик случайно убил девочку смесителем

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В Нижнем Тагиле пятилетний мальчик случайно убил девочку смесителем

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Фото © Pixabay

От удара школьница получила черепно-мозговую травму. Приехавшие на место происшествия врачи не смогли спасти её жизнь.

В Нижнем Тагиле пятилетний мальчик сбросил металлический смеситель с одного из верхних этажей дома на Ленинградском проспекте и попал в голову восьмилетней девочки. Она получила черепно-мозговую травму. Об этом сообщили в СУ СКР по Свердловской области.

К сожалению, травма, полученная девочкой, оказалась несовместимой с жизнью, спасти её не удалось, — рассказали в управлении.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства случившейся трагедии.

Ранее сообщалось, что в Приморском крае восьмилетнего мальчика и десятилетнюю девочку унесло течением реки.

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