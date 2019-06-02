Мединский назвал допустимыми неточности и гиперболы в историческом кино

Глава Минкульта привёл в качестве примера "Семнадцать мгновений весны", где эсэсовцы в 1945 году носили чёрную униформу.

Министр культуры РФ Владимир Мединский считает, что в исторических фильмах допустим определённый художественный вымысел ради общего замысла. Об этом он сказал на своей лекции в рамках книжного фестиваля "Красная площадь".

— В том, что касается исторической правды, тут не надо перегибать палку. Какие-то огрехи всегда можно простить, всё-таки кино — это всегда творческий продукт. Создатели осознанно прибегают к каким-то гиперболам и исторические неточности специально делают, — отметил министр.

Мединский привёл в качестве примера "Семнадцать мгновений весны", где эсэсовцы в 1945 году носили чёрную униформу. По его словам, военным консультантам картин несомненно было известно, что это не соответствует действительности, но они признали, что так гораздо страшнее. А "Спасти рядового Райана" — мегаталантливое кино, однако "ничего подобного в истории Второй мировой войны никогда не было", отметил глава Минкульта.

Министр также вступился за подвергшийся критике фильм "Братство" Павла Лунгина. По его словам, в картине прежде всего отображён "определённый взгляд на события".

Ранее Мединский прокомментировал удаление сцен из фильма об Элтоне Джоне "Рокетмен".