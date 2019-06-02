Huawei сокращает объём производства телефонов из-за санкций США

В первом квартале этого года компания находилась на втором месте по продажам смартфонов в мире, но аналитики пророчат ей снижение позиций.

Производитель телефонов марки Huawei компания Foxconn сократила объёмы производства смартфонов этой марки. Вслед за санкциями США, направленными персонально против компании Huawei, резко сократилось количество заказов смартфонов компании, сообщает South China Morning Post.

— Ещё слишком рано говорить о том, сможем ли мы достичь цели, — заявил директор бренда Huawei Honor Чжао Мин, отвечая на вопрос о планах Huawei обогнать Samsung Electronics и стать крупнейшим в мире производителем смартфонов до конца 2020 года.

В компании тщательно следят за влиянием чёрного списка США на продажи их техники. В Huawei также надеются на политическую поддержку со стороны Пекина.

Ранее в Huawei назвали давление властей США опасным прецедентом. И заявили, что Правительство Штатов пустило в ход дипломатические ресурсы по всему миру, чтобы подавить одно частное предприятие.