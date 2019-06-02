Опубликован рейтинг самых доступных лифтбеков в России

Читайте также

Опубликован рейтинг самых доступных лифтбеков в России

161

Фото © ŠKODA

Сразу три строчки заняли представители чешского бренда Skoda — Rapid, Octavia и Superb.

Эксперты назвали самым доступным лифтбеком в России отечественную LADA Granta, стоимость которой начинается от 451,9 тысячи рублей. Топ-5 составили аналитики портала "Цена авто".

Следующие три строчки заняли представители чешского бренда Skoda. Так, второе место досталось Skoda Rapid со стартовой ценой 660 тысяч рублей. На третьем — Skoda Octavia, начальная стоимость которой составляет один миллион 112 тысяч рублей, а на четвёртом — Skoda Superb, за базовую комплектацию которой придётся выложить один миллион 643 тысячи рублей.

Замыкает пятёрку KIA Stinger со стартовой ценой два миллиона 44 тысячи рублей.

Ранее эксперты назвали топ-5 европейских автомобилей до 700 тысяч рублей.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×