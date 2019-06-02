Красноярец демонстративно отрубил голову змее своей бывшей девушки

После опубликования видеоролика в соцсетях пользователи обвинили мужчину в живодёрстве, а полиция начала проверку.

Скандал в Сети вызвала видеозапись, на которой житель Красноярска отрубает голову ужу-альбиносу. На кадрах, которые опубликованы в паблике "Я живу в Красноярске", видно, как мужчина держит рептилию чуть ниже головы, кладёт её на разделочную доску, после чего большим ножом отсекает змее голову. Оставшуюся часть тела он положил в банку со спиртом.

Как выяснилось позже, змея была домашним питомцем бывшей девушки молодого человека. А поступок, как предположили пользователи, он совершил из мести. При этом саму видеозапись сделала новая возлюбленная мужчины, она же разместила ролик в соцсетях.

— Подготовили ингредиенты. Конвульсии были минут двадцать. Думаю теперь, куда бы шкуру пустить, — гласила надпись под публикацией.

Впрочем, после вала критики в адрес молодых людей девушка удалила ролик. Свои действия она объяснила состоянием аффекта.

— Змея эта по всем документам уже много лет принадлежит тому мужчине на видео, который её обезглавил. Человек занимается массажем и интересуется медициной, приготовил её в личных медицинских целях. То, что видео выложила я, это лично моя инициатива, я была в состоянии аффекта, — пояснила Лайфу автор ролика, заявив, что все обвинения в живодёрстве, распускаемые бывшей девушкой мужчины, являются клеветой.

Сама же экс-девушка "героя" ролика сообщила, что оставила ему змею на время, потому что была вынуждена переехать в другой город. После публикации ролика она обратилась с заявлением в правоохранительные органы. Полиция начала проверку.

А в Омске ранее живодёры сделали котёнку клизму клеем.