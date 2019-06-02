Красноярец демонстративно отрубил голову змее своей бывшей девушки

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Красноярец демонстративно отрубил голову змее своей бывшей девушки

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После опубликования видеоролика в соцсетях пользователи обвинили мужчину в живодёрстве, а полиция начала проверку.

Скандал в Сети вызвала видеозапись, на которой житель Красноярска отрубает голову ужу-альбиносу. На кадрах, которые опубликованы в паблике "Я живу в Красноярске", видно, как мужчина держит рептилию чуть ниже головы, кладёт её на разделочную доску, после чего большим ножом отсекает змее голову. Оставшуюся часть тела он положил в банку со спиртом.

Как выяснилось позже, змея была домашним питомцем бывшей девушки молодого человека. А поступок, как предположили пользователи, он совершил из мести. При этом саму видеозапись сделала новая возлюбленная мужчины, она же разместила ролик в соцсетях.

Подготовили ингредиенты. Конвульсии были минут двадцать. Думаю теперь, куда бы шкуру пустить, — гласила надпись под публикацией.

Впрочем, после вала критики в адрес молодых людей девушка удалила ролик. Свои действия она объяснила состоянием аффекта.

Змея эта по всем документам уже много лет принадлежит тому мужчине на видео, который её обезглавил. Человек занимается массажем и интересуется медициной, приготовил её в личных медицинских целях. То, что видео выложила я, это лично моя инициатива, я была в состоянии аффекта, — пояснила Лайфу автор ролика, заявив, что все обвинения в живодёрстве, распускаемые бывшей девушкой мужчины, являются клеветой.

Сама же экс-девушка "героя" ролика сообщила, что оставила ему змею на время, потому что была вынуждена переехать в другой город. После публикации ролика она обратилась с заявлением в правоохранительные органы. Полиция начала проверку.

А в Омске ранее живодёры сделали котёнку клизму клеем.

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