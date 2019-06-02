В России к концу 2020 года запустят уникальную термоядерную установку

Токамак Т-15МД станет первой подобной системой, запущенной в России за последние двадцать лет.

Термоядерную установку Т-15МД, которую строят в Национальном исследовательском центре "Курчатовский институт", запустят в конце 2020 года. Об этом сообщается в журнале "Вопросы атомной науки и техники. Серия "Термоядерный синтез".

Отмечается, что Токамак Т-15МД — первая термоядерная установка, построенная в России за последние двадцать лет. Планируется, что она станет центром исследований термоядерного синтеза.

В частности, на установке проведут эксперименты для проекта международного термоядерного энергетического реактора ИТЭР, который строят во Франции.

Ранее Лайф сообщал, что Путин призвал увеличить финансирование в сфере искусственного интеллекта.