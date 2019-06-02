В Нефтеюганске подросток сжёг венки у памятника Воину-Освободителю

Памятник Воину-Освободителю в Нефтеюганске подвергся атаке вандалов второй раз с начала года. Как пишет URA.RU, в этот раз подросток сжёг возложенные к монументу венки.

После возгорания к памятнику приехали пожарные и полиция. Малолетнего нарушителя поймали на месте правонарушения. Поскольку ему не исполнилось 14 лет, заводить уголовное дело не станут, однако мальчика поставят на учёт в органы внутренних дел.

Ранее сообщалось, что в украинском селе вандалы разбили две стелы на братской могиле 64 воинов, которые защищали и освобождали населённый пункт от оккупантов.