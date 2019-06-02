В Москве Superjet отстранили от полётов из-за попадания в него молнии

Инцидент произошёл ещё на пути из Москвы в Саранск, однако наземные службы "дали добро" на обратный полёт в столицу.

Авиалайнер Sukhoi Superjet 100, который прилетел в Москву из Мордовии, отстранили от полётов на время проверки. В него в небе ударила молния, однако он благополучно приземлился, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в органах организации воздушного движения.

— Перед посадкой в Саранске экипаж попытался обойти грозовой фронт. Однако во время манёвра командир доложил о яркой вспышке рядом с самолётом, — цитирует агентство свой источник.

На самолёте были обнаружены следы поражения молнией, и он временно отстранён от полётов.

Ещё в середине мая Лайф сообщал, что "Аэрофлот" после катастрофы в Шереметьеве отменил около 50 рейсов на SSJ-100. Уже после этого "суперджет" сняли с рейса в Ижевске из-за протекающего топлива. Там же самолёт получил 30 пробоин.

Недавно авиакомпании попросили Минтранс проверить "суперджет" на соответствие сертификационным требованиям. Повышенное внимание к лайнерам отечественного производства наблюдается после катастрофы борта "Аэрофлота" в аэропорту Шереметьево, где 5 мая погиб 41 человек.