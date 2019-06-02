Энди Руис нокаутировал Энтони Джошуа и лишил его титулов

Бой завершился в седьмом раунде. Для Джошуа это стало первым поражением в карьере.

В Нью-Йорке американский боксёр мексиканского происхождения Энди Руис одержал победу над чемпионом мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжёлом весе Энтони Джошуа.

Во время боя Руис четыре раза отправил Джошуа в нокдаун. В седьмом раунде, когда Энтони два раза оказался на канвасе, рефери решил остановить поединок. Руис выиграл техническим нокаутом.

— Я не собираюсь укорять судей. Рефери делал свою работу. Чтобы этот бой не был остановлен, мне не следовало касаться канваса, — приводит издание Express слова Джошуа.

Теперь 29-летний Руис является обладателем чемпионских поясов по версиям WBA, WBO, IBF и IBO. Для Джошуа это стало первым поражением в карьере.

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