Опубликован оригинал пакта Молотова — Риббентропа и секретный протокол к нему

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Опубликован оригинал пакта Молотова — Риббентропа и секретный протокол к нему

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Фото Wikipedia

Документ будет размещён в научном издании "Антигитлеровская коалиция — 1939: формула провала".

Фонд "Историческая память" впервые опубликовал советский оригинал Договора о ненападении между СССР и Германией, подписанного 23 августа 1939 года Вячеславом Молотовым и Иоахимом фон Риббентропом. Раньше в общем доступе находились только немецкие варианты соглашения.

<p>Скрин © <a href="http://historyfoundation.ru/2019/05/31/pakt/" target="_blank">Фонд &#34;Историческая память&#34;</a></p>

Кроме того, фонд обнародовал секретный дополнительный протокол к пакту Молотова — Риббентропа. В данном приложении закреплена договорённость сторон о разграничении сфер обоюдных интересов в Восточной Европе. В соответствии с секретным протоколом, в зону интересов СССР входят страны Прибалтики, Польша и Бессарабия — часть современных Украины и Молдавии. Германия, со своей стороны, заявляет о полной политической незаинтересованности в данных регионах.

<p>Скрин © <a href="http://historyfoundation.ru/2019/05/31/pakt/" target="_blank">Фонд &#34;Историческая память&#34;</a></p>

Советский оригинал пакта будет размещён в научном издании "Антигитлеровская коалиция — 1939: формула провала", где учёные подробно разберут причины краха борьбы против стран нацистского блока в 1939 году.

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