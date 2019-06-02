Представители Неймара опровергли обвинения его в изнасиловании

В команде футболиста заявили, что адвокаты спортсмена уже уведомлены и готовы отстоять его имя, а вымогателей — привлечь к отвественности.

Представители французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" отреагировали на обвинения их игрока Неймара в изнасиловании девушки в одном из отелей Парижа. В команде считают подобные обвинения безосновательными и называют попыткой вымогательства.

— Хотя он был удивлён этой новостью, факты уже были известны игроку и представителям его команды, принимая во внимание тот факт, что несколько дней назад он стал жертвой попытки вымогательства, совершённой адвокатом из Сан-Паулу, который сказал, что представляет интересы предполагаемой жертвы, — приводит заявление команды Неймара агентство Reuters.

Как уточнили представители клуба, адвокаты игрока уже уведомлены об инциденте и принимают все необходимые меры для защиты чести футболиста.

Как сообщал Лайф, гражданка Бразилии обратилась в полицию с заявлением об изнасиловании её Неймаром. С футболистом она якобы познакомилась в "Инстаграме", после чего они встретились 15 мая в Париже, где будто бы и произошло преступление. В то же время отец футболиста назвал обвинения в изнасиловании вымогательством и утверждает, что у него с сыном есть бумаги, подтверждающие его слова.