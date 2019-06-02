Круизный лайнер протаранил туристическое судно в Венеции

Происшествие сняли на видео находившиеся на берегу туристы. ЧП сопровождалось криками и воем сирены.

В Венеции круизный лайнер MSC Opera врезался в туристический прогулочный корабль River Countess, на борту которого находилось порядка 130 человек. По данным La Repubblica , от удара нескольких пассажиров выбросило за борт.

По предварительным данным, в результате столкновения двух судов пострадало пять человек. Травмы не слишком серьёзные, их жизни ничего не угрожает.

This occurred at 09:00 this morning in Venice, another reason if it was needed why Cruise ships should be up close in Venice...#Venezia #Venice #nograndinavi pic.twitter.com/VyBQwZ7gT1 — Iain Reid (@beanotownphoto) 2 июня 2019 г.

Ранее сообщалось, что вечером 29 мая прогулочное судно опрокинулось и затонуло на реке Дунай в Будапеште. Жертвами ЧП стало семь человек, ещё 19 считаются пропавшими без вести. Предварительно установлено, что при крушении погибли туристы из Южной Кореи. Россиян среди погибших или пострадавших нет. Задержан капитан судна.

Что касается Венеции, то там местные власти хотят ограничить заход крупных лайнеров в город. От засилья туристов страдают местные жители.