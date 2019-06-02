Владимир Познер попал в базу "Миротворца"

Российского журналиста и телеведущего Владимира Познера добавили в базу украинского сайта "Миротворец", после того как он побывал в Крыму.
На сайте сказано, что Познер сознательно нарушил государственную границу Украины. Также журналисту вменяется "участие в пропагандистских мероприятиях России".
Ранее в базу "Миротворца" внесли комика и актёра Михаила Галустяна. Один день там находилась и супруга избранного президента Украины Владимира Зеленского.
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