Владимир Познер попал в базу "Миротворца"

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Владимир Познер попал в базу "Миротворца"

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Владимир Познер. Фото © Instagram/pozneronline

Журналист посетил Крымский полуостров в апреле для работы в рамках Ялтинского форума.

Российского журналиста и телеведущего Владимира Познера добавили в базу украинского сайта "Миротворец", после того как он побывал в Крыму.

На сайте сказано, что Познер сознательно нарушил государственную границу Украины. Также журналисту вменяется "участие в пропагандистских мероприятиях России".

Ранее в базу "Миротворца" внесли комика и актёра Михаила Галустяна. Один день там находилась и супруга избранного президента Украины Владимира Зеленского.

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