Ради выезда за рубеж россияне выплатили долги на 26 млрд рублей

К первым числам лета в стоп-листе на выезд за рубеж находилось 2,7 процента взрослого населения России.

Только за четыре месяца этого года россияне-должники погасили кредиты, выплатили алименты и оплатили другие задолженности на 26 миллиардов рублей. Всё для того, чтобы быть вычеркнутыми из списков невыездных за рубеж, рассказали ТАСС в Федеральной службе судебных приставов.

Всего в этот период в работе ФССП находилось около 5,2 миллиона постановлений о временном ограничении на выезд должников.

Годом ранее, в 2018 году, невыездные должники выплатили до конца мая только 18,2 миллиарда рублей.

Больше всего в стоп-листе должников по кредитам — 17% от общего числа. Чуть меньше — 16% — не выплачивают алименты. Остальные графы значительно отстают. Долги по ЖКХ стали причиной запрета на выезд для 3% от общего числа, штрафы ГИБДД — для 4%, долги в пользу структур ТЭК — также 4%, долги по налогам задержали на границе 3,5%.

Недавно Лайф сообщал, что всё чаще в России женщины не платят алименты, однако им ещё далеко до количества должников-мужчин.

А в Шадринске Курганской области женщина из-за юридической коллизии пять лет выплачивала алименты на ребёнка, которого сама же и воспитывала.