Бомбардировщик Ту-22М3М теперь можно дозаправлять в воздухе

Новейший российский бомбардировщик Ту-22М3М получил возможность дозаправляться в воздухе. О характеристиках модернизированного самолёта сообщил телеканал "Звезда" в программе "Военная приёмка".
От Ту-22М3 новый Ту-22М3М отличает "начинка" — более 80% оборудования Ту-22М3М было заменено, установлен новый комплекс радиоэлектронного противодействия, новая система управления самолётом, а также новый локатор. В отличие от своего предшественника модернизированный самолёт получил шланг топливозаправки.
Ранее было опубликовано видео испытаний новейшего бомбардировщика Ту-22М3М.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram
- Популярные
- По времени