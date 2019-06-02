Бомбардировщик Ту-22М3М теперь можно дозаправлять в воздухе

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Бомбардировщик Ту-22М3М теперь можно дозаправлять в воздухе

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Фото © Объединённая авиастроительная корпорация

Также в самолёте заменили комплекс радиоэлектронного противодействия и систему управления.

Новейший российский бомбардировщик Ту-22М3М получил возможность дозаправляться в воздухе. О характеристиках модернизированного самолёта сообщил телеканал "Звезда" в программе "Военная приёмка".

От Ту-22М3 новый Ту-22М3М отличает "начинка" — более 80% оборудования Ту-22М3М было заменено, установлен новый комплекс радиоэлектронного противодействия, новая система управления самолётом, а также новый локатор. В отличие от своего предшественника модернизированный самолёт получил шланг топливозаправки.

Ранее было опубликовано видео испытаний новейшего бомбардировщика Ту-22М3М.

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