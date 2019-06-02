Прокуратура начала проверку из-за задержек с выдачей багажа в Шереметьеве

Представители аэропорта сообщили, что проблемы появились из-за пиковой нагрузки в туристический сезон.

Транспортная прокуратура организовала проверку в московском аэропорту Шереметьево на предмет соблюдения прав пассажиров. Причиной для проверки стали многочисленные жалобы на многочасовые задержки выдачи багажа.

— Московская прокуратура по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте уже проводит проверку соблюдения прав пассажиров при осуществлении перевозок, в том числе багажа, — сообщили агентству городских новостей "Москва" в пресс-службе Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

Ранее Лайф публиковал видео, как около багажных лент скопилось огромное количество пассажиров. Представители аэропорта подтвердили факт наличия задержек с выдачей багажа, объяснив это пиковой нагрузкой в высокий туристический сезон.