Мэр Лондона обвинил Трампа в использовании "фашистской риторики"

Британский градоначальник сделал столь резкое заявление в преддверии визита президента США в Великобританию.

Мэр столицы Великобритании Садик Хан назвал риторику американского президента Дональда Трампа языком "фашистов XX века". Такого определения в частности удостоились заявления лидера США о необходимости сплочения его сторонников.

— Трамп является одним из наиболее вопиющих примеров растущей глобальной угрозы. Крайние правые в настоящее время набирают популярность во всём мире, угрожая нашим с трудом завоёванным правам, свободам и ценностям, — приводит слова мэра Лондона The Guardian.

Садик Хан также отметил, что аналогичной риторикой пользуются помимо Трампа и многие современные европейские политики. К ним он отнёс премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, вице-премьера и главу МВД Италии Маттео Сальвини, лидера французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен и экс-лидера Партии независимости Соединённого Королевства Найджела Фаража.

Хан отметил, что европейские лидеры используют "зловещие" способы донесения информации, чтобы получить дополнительную поддержку избирателей.

Отметим, ранее Трамп обещал, что после Брексита США станут "великим торговым партнёром" Британии. Трамп также обязался приложить все усилия, чтобы заключить с Великобританией сделку о свободной торговле после Брексита с целью помочь стране компенсировать экономические потери от изменения отношений с ЕС.