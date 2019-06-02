Московскую канатную дорогу закроют на четыре дня

За это время специалисты проведут работы по предупреждению отказов, повреждений и повышенного износа деталей.

Московскую канатную дорогу от спортивного комплекса "Лужники" до Воробьёвых гор закроют на плановое техобслуживание на четыре дня. Об этом сообщили Лайфу в пресс-службе организации.

— С 3 по 7 июня Московская канатная дорога будет закрыта на плановое техническое обслуживание, — уточнил представитель комплекса.

За это время специалисты проведут комплекс работ по предупреждению отказов, повреждений и повышенного изнашивания деталей канатной дороги. С 8 июня она возобновит работу в обычном режиме.

Ранее сообщалось, что в московских парках запланировано более семи тысяч мероприятий на лето.