В ВФЛА прокомментировали слухи о возможном отстранении России от Олимпиады

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В ВФЛА прокомментировали слухи о возможном отстранении России от Олимпиады

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Фото © Flickr / Adam Burt

Любые заявления до публикации результатов проверки по делу прыгуна Данила Лысенко неуместны и запрещены антидопинговыми правилами, уверены в федерации.

Сообщение британской газеты The Sunday Times о возможном отстранении России от участия в Олимпиаде 2020 года необъективное и приурочено к заседанию совета Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF). Так прокомментировал ТАСС статью президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин.

Статья Sunday Times, на мой взгляд, является типичным примером того, когда желаемое журналистами этого издания выдаётся за действительное. Исходя из практики, выходы такого рода заметок происходят именно в преддверии совета IAAF, — заявил агентству Шляхтин.

Он отметил, что до заседания совета IAAF, которое пройдёт 8 и 9 июня, Россия выполнила все требования для снятия с российской легкоатлетической федерации санкций и возвращения в международную организацию.

Единственный источник объективной и правдивой информации в отношении дела Лысенко — подразделение IAAF Athletics Integrity Unit, которое в настоящий момент ведёт расследование, — добавил Шляхтин.

Он призвал дождаться результатов этой работы.

Согласно материалам британской газеты, которые ранее приводил Лайф, некоторые руководители ВФЛА знали о поддельных документах, скрывающих допинговые нарушения со стороны прыгуна в высоту Данила Лысенко.

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