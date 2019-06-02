В ВФЛА прокомментировали слухи о возможном отстранении России от Олимпиады

Любые заявления до публикации результатов проверки по делу прыгуна Данила Лысенко неуместны и запрещены антидопинговыми правилами, уверены в федерации.

Сообщение британской газеты The Sunday Times о возможном отстранении России от участия в Олимпиаде 2020 года необъективное и приурочено к заседанию совета Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF). Так прокомментировал ТАСС статью президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин.

— Статья Sunday Times, на мой взгляд, является типичным примером того, когда желаемое журналистами этого издания выдаётся за действительное. Исходя из практики, выходы такого рода заметок происходят именно в преддверии совета IAAF, — заявил агентству Шляхтин.

Он отметил, что до заседания совета IAAF, которое пройдёт 8 и 9 июня, Россия выполнила все требования для снятия с российской легкоатлетической федерации санкций и возвращения в международную организацию.

— Единственный источник объективной и правдивой информации в отношении дела Лысенко — подразделение IAAF Athletics Integrity Unit, которое в настоящий момент ведёт расследование, — добавил Шляхтин.

Он призвал дождаться результатов этой работы.

Согласно материалам британской газеты, которые ранее приводил Лайф, некоторые руководители ВФЛА знали о поддельных документах, скрывающих допинговые нарушения со стороны прыгуна в высоту Данила Лысенко.