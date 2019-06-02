Пострадавшим при взрывах в Дзержинске начнут переводить выплаты с 3 июня

На данный момент в больницах остаётся 16 человек. Состояние одного из них тяжёлое, другие находятся в состоянии средней степени тяжести.

Пострадавшим при взрывах в Дзержинске на заводе АО "ГосНИИ Кристалл" в Нижегородской области с 3 июня начнут переводить по 150 тысяч рублей. Об этом рассказал губернатор региона Глеб Никитин.

— С понедельника людям, кто находится на лечении в стационарах, начнут выделять материальную помощь. Из бюджета региона будет направлено по 100 тысяч рублей, из муниципального бюджета — по 50 тысяч рублей, — сообщил на пресс-конференции глава Нижегородской области.

Никитин уточнил, что на данный момент в больницах остаётся 16 пострадавших. Состояние одного из них оценивается врачами как тяжёлое, остальные находятся в состоянии средней степени тяжести.

Напомним, 1 июня на заводе "Кристалл" произошла серия взрывов. В результате в городе было разрушено четыре магазина, повреждено 13 школ и 70 детсадов, 260 квартир. Ранее Лайф опубликовал видео последствий инцидента, снятое с коптера.