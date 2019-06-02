Рязанцев рассмешил появившийся в городе "пробник дороги"

В Рязани на улице Великанова уложили асфальтовую дорожку длиной всего в несколько метров. Фото необычной трассы поделились жители города в социальных сетях.
— Около ТЦ "Великан" отремонтировали дорожку. Все счастливы, — написал один из них в городском паблике "ВКонтакте".
Рязанцы пришли в недоумение, почему надо было укладывать дорожку, которая с обоих концов заканчивается грязью. Кто-то из комментаторов сделал предположение, что это "полоса для разгона", чтобы пролетать над грязью, а другие назвали это "пробником" дороги.
Позже власти города объяснили появление "островка асфальта". Выяснилось, что на этом месте велись земляные работы и подрядчик обязан был восстановить покрытие. Оказалось, что когда-то на том месте был нормальный асфальт.
— В данном месте частично был уложен асфальт, поэтому подрядчик принял решение о восстановлении покрытия в данном месте, — сообщает местное издание "62 инфо".
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