Рязанцев рассмешил появившийся в городе "пробник дороги"

Пользователи Сети пришли в недоумение и выдвинули свои версии появления "островка асфальта".

В Рязани на улице Великанова уложили асфальтовую дорожку длиной всего в несколько метров. Фото необычной трассы поделились жители города в социальных сетях.

— Около ТЦ "Великан" отремонтировали дорожку. Все счастливы, — написал один из них в городском паблике "ВКонтакте".

Рязанцы пришли в недоумение, почему надо было укладывать дорожку, которая с обоих концов заканчивается грязью. Кто-то из комментаторов сделал предположение, что это "полоса для разгона", чтобы пролетать над грязью, а другие назвали это "пробником" дороги.

Позже власти города объяснили появление "островка асфальта". Выяснилось, что на этом месте велись земляные работы и подрядчик обязан был восстановить покрытие. Оказалось, что когда-то на том месте был нормальный асфальт.

— В данном месте частично был уложен асфальт, поэтому подрядчик принял решение о восстановлении покрытия в данном месте, — сообщает местное издание "62 инфо".

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