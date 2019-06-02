Взрывами в Дзержинске выбило окна более 450 зданий

Также в результате ЧП без света остались более 1,9 тысячи жителей соседнего посёлка Пыра.

Остекление свыше 450 зданий, в том числе 55 детсадов и 32 школ, было повреждено в результате серии взрывов на заводе "Кристалл" в городе Дзержинске Нижегородской области. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

— По предварительным результатам работы оценочных комиссий, в Дзержинске и Пыре повреждено остекление в 452 зданиях, — уточнил собеседник агентства.

По его словам, взрывами выбило более 900 окон в 309 жилых домах, 55 детсадах, 34 ТЦ и магазинах, 32 школах, двадцати объектах культуры и спорта, а также в двух пожарно-спасательных частях. Также в результате ЧП в посёлке Пыра без света остались более 1,9 тысячи человек, проживающих в 700 жилых домах.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что все выбитые взрывами на заводе "Кристалл" стёкла в детских садах и школах Дзержинска будут заменены в течение суток. По последним данным Минздрава, в результате ЧП пострадало 89 человек.