Четыре ребёнка погибли при пожаре на Урале

Тела несовершеннолетних нашли во время тушения квартиры. Признаков насильственной смерти на них нет.

В городе Богдановиче Свердловской области в результате пожара погибли четыре ребёнка и ещё один пострадал. Как сообщили Лайфу в пресс-службе регионального СК, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".

— Днём 2 июня 2019 года в правоохранительные органы города Богдановича поступило сообщение об обнаружении в ходе тушения пожара в одной из квартир дома по улице Кунавина тел четырёх детей, — уточнил представитель управления.

В результате пожара пострадал ещё один ребёнок, ему оказывается необходимая медицинская помощь.

Признаков насильственной смерти на телах погибших детей обнаружено не было. Сейчас следователи выясняют причины возгорания и остальные обстоятельства трагедии.

Ранее Лайф рассказывал о жителе Приморья, который вытащил двух соседских детей из пожара, рискуя своей жизнью.