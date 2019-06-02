Прямая трансляция: Финал чемпионата России среди барменов

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Прямая трансляция: Финал чемпионата России среди барменов

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Фото © L!FE / Алексей Литвинов

Жонглирование бутылками и авторские коктейли — в Москве проходит финал чемпионата России среди барменов. Победитель будет представлять нашу страну на международном конкурсе в Китае.

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