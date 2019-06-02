Лайф узнал подробности пожара, который унёс жизни четырёх детей на Урале

При обходе многоэтажки в уральском городе Богдановиче, где после пожара в одной из квартир нашли тела четырёх детей, обнаружили ещё двух человек — мужчину и женщину. Об этом сообщил Лайфу источник в экстренных службах города.
По его словам, жильцы квартиры на девятом этаже отравились продуктами горения. Спасти мужчину не удалось, женщину в тяжёлом состоянии доставили в больницу. Также собеседник Лайфа утончил, что самому младшему малышу, погибшему при пожаре, был всего год, а старшему — семь.
Ранее Лайф рассказывал о пожаре в дачном домике под Хабаровском, где погибли бабушка и трое детей.
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