Лайф узнал подробности пожара, который унёс жизни четырёх детей на Урале

Самому младшему из погибших в результате ЧП малышей был всего год, а старшему — семь.

При обходе многоэтажки в уральском городе Богдановиче, где после пожара в одной из квартир нашли тела четырёх детей, обнаружили ещё двух человек — мужчину и женщину. Об этом сообщил Лайфу источник в экстренных службах города.

По его словам, жильцы квартиры на девятом этаже отравились продуктами горения. Спасти мужчину не удалось, женщину в тяжёлом состоянии доставили в больницу. Также собеседник Лайфа утончил, что самому младшему малышу, погибшему при пожаре, был всего год, а старшему — семь.

Ранее Лайф рассказывал о пожаре в дачном домике под Хабаровском, где погибли бабушка и трое детей.