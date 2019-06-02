В Ивановской области в колонии строгого режима вспыхнул пожар

Общая площадь возгорания составила более 500 квадратных метров. Причины ЧП выясняются.

В Ивановской области в исправительной колонии № 4 произошёл пожар. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на УФСИН по региону.

Общая площадь возгорания составила более полутысячи квадратных метров, однако обошлось без пострадавших.

Сейчас на месте происшествия проводится служебная проверка. Специалисты выясняют причины возгорания и оценивают нанесённый материальный ущерб. Уточняется, что исправительное учреждение работает в штатном режиме.

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