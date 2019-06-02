Выбежавшая в купальнике на стадион модель получила два миллиона подписчиков

22-летняя девушка прорекламировала на купальнике название развлекательного сайта, который принадлежит её парню.

Американская блогер и модель Кинси Волански, которая выбежала в финале Лиги чемпионов на стадион, за одну ночь приобрела более двух миллионов подписчиков в "Инстаграме", и их число всё ещё непреклонно увеличивается.

До своей выходки на стадионе, где "Ливерпуль" обыграл "Тоттенхэм" со счётом 2:0, у девушки было только 230 тысяч фолловеров (на момент написания материала уже 2,4 миллиона).

Молодого человека модели зовут Виталий Здоровецкий, он является уроженцем Мурманска, проживающим в США. Сразу после выходки Волански Здоровецкий позвал девушку замуж.

В своём инстаграм-аккаунте Волански призвала делать сумасшедшие вещи, которые запоминаются навсегда.